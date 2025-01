Esker: trois nouveaux membres du conseil information fournie par Cercle Finance • 27/01/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Esker fait part d'évolutions majeures dans la composition de son conseil de surveillance, intervenues afin de refléter sa nouvelle structure actionnariale après l'OPA amicale initiée par Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires.



David Nicault, associé chez Bridgepoint et dirigeant de son équipe technologie au niveau mondial, remplace ainsi, comme membre du conseil de surveillance, Ameeta Soni pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'assemblée générale 2028.



De même, Vincent-Gaël Baudet (associé chez Bridgepoint) et Maciej Chrystowski (directeur chez Bridgepoint) succèdent respectivement à Jean-Pierre Lac et à Steve Vandenberg, pour le restant de leurs mandats, soit jusqu'aux AG 2026 et 2028.





