Esker: retrait obligatoire prévu début mars information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 13:25









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire sur les actions Esker interviendra le 3 mars, au prix net de tout frais de 262 euros par action, la suspension de la cotation des actions étant maintenue jusqu'à la mise en oeuvre de ce retrait obligatoire.



A l'issue de l'OPA visant les actions Esker clôturée le 30 janvier, initiée par la SAS Boréal Bidco, cette dernière détenait de concert 5.657.562 actions représentant 92,93% du capital et au moins 92,68% des droits de vote d'Esker.





Valeurs associées ESKER 277,40 EUR Euronext Paris 0,00%