ESKER : Résultats semestriels 2021 - Croissance dynamique et hausse de la rentabilité

La croissance s'accélère avec la reprise mondiale et les succès commerciaux



Le chiffre d'affaires du premier semestre 2021 affiche une croissance de 22% à taux de change constants et 19% en taux courants. Les services Cloud sont les plus dynamiques avec une progression de 26% à 49,5 M€, soit près de 77% du chiffre d'affaires total du Groupe. Les services professionnels d'implémentation croissent de 13% pour représenter 17% de l'activité. L'excellente dynamique des signatures enregistrées par Esker depuis le T4 2020 se traduira par une accélération de la croissance de cette activité portée par les mises en production des nouveaux contrats. Enfin, les produits historiques et logiciels en mode licence ont enregistré une reprise conjoncturelle (+6%). Ces produits ne représentent plus que 6% du chiffre d'affaires global.

La croissance du chiffre d'affaires SaaS provient à la fois des succès commerciaux enregistrés sur 2020 et 2021, et de la reprise de l'utilisation de la plateforme Esker par ses clients en sortie progressive de la crise du Covid. Les contrats signés depuis le 1er juillet 2020 contribuent à hauteur de 37% à la croissance SaaS du premier semestre 2021, le solde provenant des volumes ou de la montée en puissance de contrats signés avant cette date.

D'un point de vue géographique, toutes les zones d'activités progressent fortement. L'Europe et les États-Unis enregistrent des performances similaires avec des taux de cr