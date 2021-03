ESKER : Résultats annuels 2020

Résilience du modèle Cloud : résultats records et poursuite des investissements

Confiance pour l'exercice 2021



Croissance dynamique du chiffre d'affaires malgré la pandémie Covid-19



Le chiffre d'affaires d'Esker pour l'exercice 2020 progresse de 8% (9% à taux de change constants) pour atteindre 112,3 M€. Cette performance résulte du succès toujours croissant des solutions de dématérialisation Cloud qui représentent plus de 104 M€ (93% de l'activité) en 2020, en augmentation de 12% par rapport à 2019.

Les volumes traités par la plateforme du Groupe ont été négativement impactés au cours du deuxième trimestre 2020 (environ 25% en avril et mai) du fait de la baisse d'activité des clients d'Esker en lien avec les différentes mesures sanitaires prises par les gouvernements pour faire face à la pandémie de Covid-19. L'activité a rebondi sensiblement au cours des troisième et quatrième trimestres pour retrouver une croissance structurelle à deux chiffres. Esker estime néanmoins que ce rebond n'a pas permis de compenser totalement les impacts de la pandémie, l'activité étant restée environ 5% inférieure au niveau attendu hors Covid-19. La résilience du modèle Cloud autant que celle des solutions offertes par le Groupe à ses clients permettent néanmoins à Esker d'afficher, malgré la situation sanitaire et économique, une croissance dynamique de son chiffre d'affaires.