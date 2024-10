Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: renforcement du partenariat avec VILT information fournie par Cercle Finance • 09/10/2024 à 10:45









(CercleFinance.com) - Après près de trois ans de collaboration fructueuse, Esker annonce un renforcement de son partenariat avec VILT, qui investira ainsi dans un portefeuille élargi de solutions, incluant la gestion des achats et des contrats.



'Cette expansion permettra à VILT de conquérir de nouveaux segments de marché, de diversifier son offre, d'améliorer son efficacité opérationnelle et la satisfaction client', explique le spécialiste de l'automatisation des cycles de gestion S2P et O2C.



Esker souligne que ce partenariat a porté ses fruits en Suisse, particulièrement en Suisse romande, avec la signature de contrats importants avec des leaders mondiaux dans les secteurs de la banque privée, de la santé, des hôpitaux et de la recherche.





Valeurs associées ESKER 263,80 EUR Euronext Paris +0,15%