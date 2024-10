Esker renforce son partenariat avec Vilt

AOF - EN SAVOIR PLUS

"Ensemble, nous avons pour ambition de transformer les processus métier et d'apporter une valeur ajoutée significative à nos clients, en leur proposant des outils qui renforcent leur efficacité et leur compétitivité", déclare Thomas Honegger, directeur des opérations France-Benelux-Suisse chez Esker.

Ce partenariat a porté ses fruits en Suisse, particulièrement en Suisse romande, avec la signature de contrats importants avec des leaders mondiaux dans les secteurs de la banque privée, de la santé, des hôpitaux et de la recherche.

Après près de trois ans de collaboration fructueuse, Vilt renforce son partenariat avec Esker en investissant dans un portefeuille élargi de solutions, incluant la gestion des achats et des contrats.

(AOF) - Esker, spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion, annonce l'extension de son partenariat de revendeur/intégrateur avec Vilt, une société spécialisée dans la transformation numérique des entreprises. "Cette nouvelle étape reflète l'ambition d'Esker et de Vilt : fournir des solutions interopérables de haute qualité pour optimiser la gestion complète des processus S2P et O2C", précise un communiqué de presse.

