Esker propose un nouveau membre au Conseil de Surveillance

Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client, en automatisant les cycles de gestion, proposera la nomination de M. Steve Vandenberg en tant que membre de son Conseil de Surveillance lors de sa prochaine Assemblée Générale annuelle, le 15 juin 2022.



En tant que Global Black Belt pour les solutions de sécurité de Microsoft, Steve Vandenberg accompagne les entreprises et organisations gouvernementales dans leurs enjeux de transformation numérique, afin de les guider dans l’appréhension des défis de cybersécurité, de conformité et de confidentialité. Précédemment, il a dirigé les équipes de sécurité chez BC Hydro, un service public canadien, où il était responsable de la cybersécurité des centrales électriques et de l'infrastructure des compteurs intelligents. Steve Vandenberg, qui intervient régulièrement en tant que conférencier et auteur sur des sujets liés à la cybersécurité et à la conformité, a obtenu une licence en génie mécanique à l'Université de Columbia et une maîtrise en administration des affaires à l'Université de Pittsburgh. Il détient de nombreuses certifications, dont Azure Solutions Architect Expert, Certified Information Privacy Professional, Certified Cloud Security Professional et Certified Information Systems Security Professional.