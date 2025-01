Esker: près de 4,2 millions d'actions apportées à l'OPA information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce qu'au 9 janvier, date ultime fixée pour le dépôt des ordres présentés à l'OPA visant les actions Esker, initiée par Bridgepoint en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, elle a reçu en dépôt 4.187.880 actions.



L'initiateur Boréal Bidco est par conséquent en mesure de détenir à la clôture de l'offre, de concert avec Boréal Topco, Jean-Michel Bérard, Emmanuel Olivier et Jean-Jacques Bérard, 4.542.776 actions Esker, soit 74,62% du capital et au moins 74,49% des droits de vote.



Les conditions minimales requises étant satisfaites, l'offre a une suite positive. Le règlement- livraison de l'offre interviendra selon le calendrier communiqué par Euronext Paris et une réouverture de l'offre est prévue du 17 au 30 janvier.





Valeurs associées ESKER 261,40 EUR Euronext Paris +0,54%