Esker prend le contrôle de Market Dojo et complète ses solutions Procure-to-Pay

La start-up britannique révolutionne les services achats en offrant une solution de eSourcing 100% Cloud.

Lyon, France - le 5 janvier 2022 - Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service clients en renforçant la coopération interentreprises et en automatisant les cycles de gestion, annonce la conclusion d’un accord avec les actionnaires de Market Dojo, Limited, visant à acquérir 50,1% du capital et des droits de vote de la société au cours du premier trimestre 2022 et les parts restantes à l’issue d’une période de quatre ans.