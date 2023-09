Esker: partenariat avec l'enseigne Tape à l'il

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: partenariat avec l'enseigne Tape à l'Œil information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 13:28









(CercleFinance.com) - Esker annonce la conclusion d'un partenariat avec Tape à l'Œil, enseigne française de prêt-à-porter pour enfants exploitant plus de 300 magasins dans le monde, qui, avec son site web marchand, lui permettent de réaliser un chiffre d'affaires annuel de 230 millions d'euros.



L'utilisation de la solution Esker de dématérialisation des factures fournisseurs a démarré en janvier 2023 après la formation des utilisateurs concernés, et permet 'une gestion simplifiée des 40.000 factures fournisseurs en présentiel ou en mobilité'.



Ce partenariat vise à soutenir la croissance organique de l'enseigne et à la préparer à la facturation électronique obligatoire. Forte de son succès, Tape à l'Œil compte étendre sa collaboration avec Esker aux factures de marchandises.





