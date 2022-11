Esker obtient un brevet aux États-Unis portant sur une IA de codification prédictive

Esker, plateforme cloud mondiale qui valorise les métiers de la finance et du service client en automatisant les cycles de gestion, annonce l’obtention du brevet n° 11494551 attribué par le Bureau américain des brevets (U.S. Patent and Trademark Office) pour sa technologie de codification prédictive de documents.



Couvrant l’ensemble des cycles de gestion Order-to-Cash (O2C) et Procure-to-Pay (P2P), Esker Synergy AI est intégrée aux solutions Esker pour éliminer les tâches répétitives et à faible valeur ajoutée. La saisie manuelle des données des factures ou d’autres documents de gestion est un processus fastidieux qui est à la source de nombreuses erreurs comptables. La fonctionnalité Predictive Coding apporte une solution à ce problème, en s’appuyant sur l’intelligence artificielle elle établit des correspondances avec des données issues de documents existants pour proposer des valeurs ou des codes qui ne figurent pas sur le document original.