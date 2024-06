Esker noue un partenariat avec les Éditions Compagnons

(AOF) - Esker annonce un partenariat avec les Éditions Compagnons, un éditeur spécialisé dans les applications complémentaires aux solutions de gestion pour les PME. TEDD.factures fournisseurs & Esker, fruit de cette collaboration est une offre complète, spécialement conçue pour répondre aux besoins des PME/PMI/TPE, conforme avec les exigences de la réforme de la facturation électronique. Grâce à cette alliance, Esker renforce sa présence sur ce marché en pleine expansion, tandis que les Éditions Compagnons enrichissent leur portefeuille de solutions.

Esker et les Éditions Compagnons ont conçu TEDD.factures fournisseurs & Esker, une solution clé en main adaptée aux TPE/PME/PMI. L'élaboration d'une solution "plug & play", facile à utiliser et opérationnelle en moins de 5 jours, constituait l'un des principaux défis à relever.

TEDD.factures fournisseurs & Esker permet de piloter efficacement le traitement des factures fournisseurs, tout en répondant aux besoins métier des entreprises équipées des ERP Sage (Sage X3, Sage FRP 1000, Sage 100), Microsoft Dynamic 365 Business Central et d'EBP.

Disponible depuis juillet 2023 dans l'ensemble du réseau de distribution des Éditions Compagnons, cette offre s'interface nativement avec ces ERP grâce aux capacités d'interopérabilité développées par l'éditeur sur sa plateforme SaaS et qui concentrent son savoir-faire.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.