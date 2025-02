ESKER : Mise en oeuvre du retrait obligatoire

A l’issue de l’offre publique d’achat initiée par Boréal Bidco et visant les actions Esker qui a été ouverte

du 2 décembre 2024 au 9 janvier 2025 (inclus) et dont la réouverture est intervenue du

17 janvier 2025 au 30 janvier 2025 (inclus) (l’« Offre »), qui a fait l’objet d’une décision de conformité

de l’AMF en date du 22 novembre 2024 (D&I 224C2406), l’Initiateur détient, de concert avec Boréal

Topco, Monsieur Jean-Michel Bérard, Monsieur Emmanuel Olivier et Monsieur Jean-Jacques Bérard,

5.657.5621 actions Esker auxquelles sont attachées 5.682.382 droits de vote, représentant 92,90% du

capital et au moins 91,99% des droits de vote théoriques sur la base d’un nombre total de

6.090.069 actions représentant au plus 6.176.955 droits de vote théoriques de la Société au

31 janvier 2025 en application de l’article 223-11 du règlement général de l’AMF.