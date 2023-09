Esker lance un avertissement sur sa marge 2023

(AOF) - Au premier semestre 2023, Esker a vu son bénéfice net chuter de 26% à 7,46 millions d’euros. Le résultat courant a diminué de 24% à 9,8 millions d’euros. " Cette évolution est principalement liée à la reprise de provision pour impôt sur actions gratuites (contribution patronale) comptabilisée en 2022 et initialement constituée lors de l’exercice 2021 ", précise le groupe. Les variations de cette provision proviennent des distributions annuelles d’actions, mais surtout des variations du cours de l’action Esker.

Corrigé de cet impact non récurrent, le résultat courant a reculé de 4% à 10,18 millions d'euros, soit 11,6% du chiffre d'affaires de la période à comparer avec 13,9% pour le premier semestre 2022 et 12,6% pour l'exercice complet 2022.

" La très forte hausse de l'inflation dans toutes les zones où la société exerce ses activités pèse sur la rentabilité du semestre. Sur le seul poste salarial, l'effet net de l'augmentation des coûts et de la revalorisation des contrats clients fait apparaître un solde négatif d'environ 1,2 point de rentabilité ", a expliqué Esker.

Le spécialiste des solutions d'automatisation des cycles de gestion ajoute que l'évolution des autres charges accentue la tendance pour la porter à deux points de chiffre d'affaires. Ce décalage est dû à un retard de l'augmentation des contrats clients qui ne sont revalorisés qu'après la date anniversaire.

Le chiffre d'affaires a progressé de 16% à taux de change constants et de 15% en données publiées à 87,85 millions d'euros.

S'agissant de ses perspectives, Esker continue de prévoir une croissance organique de son chiffre d'affaires comprise entre 14 et 15% (hors variations de change). À ce niveau de chiffre d'affaires et compte tenu du contexte inflationniste actuel, la rentabilité opérationnelle serait comprise entre 11,5% et 12,5% des ventes, à comparer avec 11,2% au premier semestre. Elle était attendue auparavant entre 12% et 14% du chiffre d'affaires.

Esker attend en effet un redressement de sa rentabilité sur le deuxième semestre du fait de l'atténuation des événements non récurrents et de sa politique de modération des recrutements.

