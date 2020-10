Lyon, le 22 octobre 2020 - Esker, plateforme mondiale de digitalisation des processus administratifs et financiers basées sur l'Intelligence Artificielle, annonce son entrée dans le Magic Quadrant 2020 de Gartner pour sa suite Procure-to-Pay (P2P).



Dans son rapport basé sur une étude approfondie des acteurs du marché P2P, Gartner évalue les fournisseurs sur un grand nombre de critères reflétant l'exhaustivité de leur vision et leur capacité à exécuter. La rigueur de son processus d'évaluation fait de Gartner l'une des sources d'informations les plus fiables pour le choix de solutions pour les entreprises.



Esker connaît un succès grandissant sur le marché mondial avec sa suite de solutions P2P permettant d'automatiser la gestion des factures fournisseurs et des commandes d'achats sur une seule et même plateforme cloud intégrée. Les fonctionnalités d'automatisation des factures fournisseurs que propose Esker constituent des fondations solides pour les entreprises qui souhaitent moderniser leurs processus P2P. L'approche pragmatique et ambitieuse d'Esker, associée à une capacité d'implémentation rapide, se traduit sur le terrain par des projets réussis et un niveau de satisfaction clients élevé.