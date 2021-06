Lors de la dernière Assemblée Générale Mixte annuelle qui s'est tenue le 16 juin 2021, les actionnaires d'Esker ont approuvé la proposition de versement d'un dividende de 0,50 € par action au titre de l'exercice 2020, en augmentation de 51,5% par rapport au dividende de 0,33 € versé au titre de l'exercice 2019.



La date de détachement de coupon a été fixée au 24 juin 2021, avec une « record date » au 25 juin 2021 et sa mise en paiement interviendra le 28 juin 2021. Les actionnaires détenant leurs titres au nominatif ou nominatif administré, depuis 2 ans au moins, se verront attribuer une prime de fidélité de 10% soit un dividende majoré à 0,55 € par action.



" Nous avons à cœur d'associer nos actionnaires à la bonne performance de l'entreprise, avec la distribution d'un dividende pour l'exercice 2020 à 0,50 € par action, soit une augmentation de 51,5% par rapport à 2019. Notre politique de redistribution des résultats vise non seulement à récompenser la fidélité des actionnaires et leur intérêt pour la société Esker mais elle traduit également la confiance du management dans les perspectives d'avenir du Groupe. "- Jean-Michel Bérard, Fondateur - Président du Directoire d'Esker et Emmanuel Olivier, Directeur Général d'Esker.