Esker distribue un dividende de 0,33 € par action au titre de l'exercice 2019

Maintien de la prime de fidélité de 10%



"Dans un environnement économique global plus incertain, nous avons fait le choix de réviser à la baisse le dividende versé cette année. Nous avons à cœur d'associer nos actionnaires à la bonne performance de l'entreprise, avec la distribution d'un dividende pour l'exercice 2019 tout en préservant la trésorerie de l'entreprise, nécessaire à la croissance organique de nos activités. Notre politique de redistribution des résultats vise non seulement à récompenser la fidélité des actionnaires et leur intérêt pour la société Esker mais elle traduit également la confiance du management dans les perspectives d'avenir du Groupe - Jean-Michel Bérard, Fondateur - Président du Directoire d'Esker et Emmanuel Olivier, Directeur Général d'Esker.