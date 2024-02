Esker distinguée dans le premier Magic Quadrant™ Gartner® pour ses suites Source-to-Pay

Esker, plateforme cloud leader des solutions d'automatisation des processus pilotées par l'IA, pour les métiers de la finance, des achats et du service client, annonce aujourd’hui avoir été reconnue dans le tout premier Gartner® Magic Quadrant™ pour les suites Source-to-Pay.



La suite Procure-to-Pay débute par la demande d'achat, tandis que la suite Source-to-Pay (S2P) démarre avec le Sourcing de biens ou de services. Ce processus englobe l'ensemble des étapes, allant de la gestion des dépenses, du Sourcing stratégique et de la gestion des fournisseurs, jusqu'aux achats, à la gestion des performances et aux factures fournisseurs. Les solutions S2P intègrent le Sourcing stratégique, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour maximiser l'efficacité, réduire les coûts, et établir des relations plus solides et mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs.