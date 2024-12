Esker: Dan Reeve rejoint le comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 18:25









(CercleFinance.com) - Esker annonce la nomination de Dan Reeve, Vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord, en tant que membre du comité exécutif d'Esker à compter du 1er janvier 2025.



Esker assure que Dan Reeve, fort de sa vision stratégique et de sa compréhension des besoins des clients, pilote depuis 10 ans et avec succès l'équipe commerciale qui génère plus de 40 % des revenus du groupe. Sous sa direction, l'Amérique du Nord a toujours été en forte croissance.



' Cette nomination est un témoignage de l'excellent travail accompli par Dan', a souligné Jean-Michel Bérard, Président et fondateur d'Esker. Selon lui, Dan Reeve sera 'un contributeur précieux pour [le] Comité Exécutif'







Valeurs associées ESKER 260,20 EUR Euronext Paris -0,08%