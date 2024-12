Esker : Dan Reeve membre du comité exécutif

AOF - EN SAVOIR PLUS

Avant d'occuper son poste actuel, il a joué un rôle clé dans l'expansion de la société, notamment en développant avec succès les marchés du Midwest américain et du Nord-Ouest du Pacifique, ainsi qu'en établissant le bureau d'Esker à Denver en 2017.

(AOF) - Esker, la plateforme de référence pilotée par l’IA pour la digitalisation des directions Finance, Achats et Service Client, annonce la nomination de Dan Reeve, vice-président des ventes pour l'Amérique du Nord, en tant que membre du comité exécutif à compter du 1er janvier 2025. Il a rejoint le groupe en 1999 en tant que responsable du développement commercial pour le Benelux et la Scandinavie.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.