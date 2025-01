Esker: croissance de 15% du CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 15/01/2025 à 07:25









(CercleFinance.com) - Esker revendique la meilleure année de son histoire avec un chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice 2024 de 205,3 millions d'euros, en croissance de 15% à taux de change constant comme en données publiées.



Le CA SaaS (82% du total) a progressé de 14%, porté par le segment SaaS abonnement qui a connu une croissance de 33%, tandis que le segment SaaS transaction s'est replié de 3%. En parallèle, le CA des services d'implémentation a grimpé de 28%.



La croissance du CA couplée à la politique de modération des investissements a positivement impacté la marge d'exploitation qui devrait être supérieure d'un à deux points par rapport à la fourchette de 12 à 13% visée lors de la publication semestrielle.



Compte tenu de prises de commandes accrues de 22% en 2024, Esker anticipe une croissance organique du CA entre 13 et 15% en 2025, ce qui, associé à une maîtrise des investissements, permettra selon lui une marge d'exploitation entre 13 et 15%.





Valeurs associées ESKER 260,00 EUR Euronext Paris 0,00%