Esker: création d'un comité de cybersécurité

Cercle Finance • 29/08/2023 à 18:06









(CercleFinance.com) - Esker annonce aujourd'hui la création d'un comité de cybersécurité au sein de son Conseil de Surveillance.



Ce nouveau comité est dirigé par Steve Vandenberg, membre du Conseil

de Surveillance d'Esker et “Global Black Belt” au sein de la division de solutions de sécurité de Microsoft.



Ce nouveau comité fera le lien entre le responsable de la sécurité des systèmes d'information (CISO) d'Esker et le Conseil de Surveillance.



Il rendra compte du travail mené par l'équipe de sécurité d'Esker, familiarisera les membres du conseil avec les enjeux clés du marché de la cybersécurité et les assistera dans leur prise de décisions.







