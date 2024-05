Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Esker: conclusion d'un partenariat avec Viseo information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 14:32









(CercleFinance.com) - Esker annonce la conclusion d'un partenariat avec Viseo, expert en transformation digitale au service des entreprises, donnant une autre dimension à sa collaboration déjà existante avec Synvance, qui a rejoint Viseo l'année dernière.



Le spécialiste des solutions d'automatisation des processus fait ainsi alliance avec un groupe qui compte plus de 3.000 collaborateurs présents sur cinq continents, ouvrant donc de nouvelles perspectives à l'international.



Ce partenariat stratégique s'est déjà concrétisé par la signature de nouveaux contrats dans les secteurs des transports et de l'industrie spatiale. Esker et Viseo anticipent un développement significatif de leur activité au cours des prochains mois.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris -0.92%