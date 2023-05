Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esker: ChatGPT intégré aux solutions pour service client information fournie par Cercle Finance • 23/05/2023 à 08:50









(CercleFinance.com) - Le spécialiste des solutions d'automatisation de processus documentaires Esker annonce que ChatGPT, modèle de traitement du langage naturel (NLP), a été intégré dans Esker Synergy AI afin d'enrichir ses solutions dédiées au service client.



ChatGPT offre aux chargés de clientèle une ressource supplémentaire pour traiter les requêtes quotidiennes des clients telles que les demandes de statut d'une commande, les demandes de prix et de disponibilité ou les questions relatives aux produits.



Ce nouveau module d'assistance IA leur permet ainsi de répondre rapidement à la plupart des demandes, mais également de libérer du temps afin de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée comme la gestion proactive des clients.





Valeurs associées ESKER Euronext Paris +0.66%