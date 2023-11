Esker : Catherine Plasse nommée Directrice financière

(AOF) - Esker a annoncé la nomination de Catherine Plasse en tant que nouvelle Directrice Administrative et Financière. Sous la direction d’Emmanuel Olivier, Membre du Directoire d’Esker, elle assurera la direction et la coordination des équipes financières du groupe au niveau mondial et rejoint le Comité exécutif associé d’Esker. Catherine Plasse "dirigera la production de l’information à destination du public et de la communauté financière, s’assurera du maintien d’un environnement de contrôle interne de haut niveau et garantira plus généralement le respect des obligations réglementaires du groupe".

Elle "jouera également un rôle crucial dans le pilotage de la performance opérationnelle du Groupe Esker au travers de la direction des services de contrôle budgétaire et de gestion". Enfin, en collaboration avec le comité de Direction, elle sera activement impliquée dans la poursuite de la politique du groupe en matière sociale, environnementale et de gouvernance d'entreprise.

Catherine Plasse apporte à Esker une expertise de plus de 15 ans dans la gestion stratégique de l'information aux cadres exécutifs et dans la supervision des fonctions financières. Au sein du groupe Suez, elle a occupé des postes à responsabilité dans les fonctions de consolidation, de contrôle de gestion et de direction financière opérationnelle, notamment aux Etats-Unis pendant trois années.

