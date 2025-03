ESKER : Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, annoncent le retrait de la cote d’Esker qui entame ainsi une nouvelle phase de son développement

Esker, Bridgepoint et General Atlantic, annoncent le retrait de la cote d’Esker, effectif à compter du 3 mars 2025, suite au large succès de l’offre publique d’achat amicale initiée par Boréal Bidco SAS (l’« Initiateur ») sur les actions Esker, annoncée en septembre 2024 (l’« Offre »).



Esker et son management remercient leurs actionnaires pour la confiance et le soutien constants manifestés tout au long de son parcours en bourse, jalonné de succès. Désormais privée, Esker, aux côtés de son management et de ses salariés, est prête à entamer un nouveau chapitre de son histoire. Le partenariat stratégique avec Bridgepoint et General Atlantic vise à accélérer le développement d’Esker et à renforcer sa position sur un marché en pleine expansion.