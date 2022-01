ESKER : Activité commerciale record au 4ème trimestre 2021 - Chiffre d’affaires 2021 en croissance de +20%

Trimestre record, année record



Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en franchissant largement le seuil des 130 M€ de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année 2021. Les ventes du Groupe pour l’année 2021 s’établissent à 133,7 M€ en croissance de +20% à taux de change constant et +19% en publié.



Au cours du 4ème trimestre de l’exercice 2021, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 35,9 M€, en croissance de +16% en données publiées et de +14% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Malgré une légère érosion des volumes traités au cours du mois de décembre, en raison de la reprise épidémique, les solutions SaaS (+18%) portent la croissance du Groupe pour représenter 96% de toute l’activité. Ce fort dynamisme est également réparti sur l’ensemble des zones géographiques qui affichent toutes une solide croissance, bénéficiant des succès commerciaux enregistrés au cours de l’année.