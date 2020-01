ESKER : Activité commerciale du 4ème trimestre 2019 : trimestre record, année record

Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre et la meilleure année de son histoire en termes d'activité, et franchit largement la barre des 100 M€.



Au 4ème trimestre de l'exercice 2019, Esker a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 28,7 M€, en croissance de +22% en données publiées et de +21% à taux de change constants par rapport au même trimestre de l'exercice précédent.

Le trimestre écoulé marque une accélération de la croissance d'Esker, aussi bien pour les solutions SaaS que pour l'activité globale du Groupe.