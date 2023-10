ESKER : Activité commerciale du 3ème trimestre 2023 : Prises de commandes record

Poursuite de la croissance du SaaS



Le chiffre d’affaires consolidé du 3ème trimestre de l’année 2023 s’établit à 43,8 M€, en croissance de +13% à taux de change constants et de +8% en données publiées, par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Pour l’ensemble des neuf premiers mois de l’année 2023, les ventes du Groupe s’établissent à 131,6 M€ en croissance de +15% à taux de change constants (+13% en données publiées).



Au 3ème trimestre, les activités SaaS tirent la croissance du Groupe (+15% à taux de change constants et +11% en données publiées) pour représenter 82% de l’activité totale. Cette excellente performance, fruit des nombreux contrats clients signés au cours des précédents trimestres, a été légèrement freinée par une moindre dynamique des volumes traités au cours de l’été.



Les services d’implémentation progressent de +10% à taux de change constants et de +6% en données publiées pour représenter 15% du chiffre d’affaires total du Groupe.



Enfin, les produits historiques (2% du chiffre d’affaires total) poursuivent leur fort recul comme c’est habituellement le cas dans les périodes d’incertitude économique.