ESKER : Activité commerciale du 3ème trimestre 2022 - Chiffre d’affaires et prises de commandes records sur le trimestre

Chiffre d’affaires record sur le trimestre



Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre de l’année 2022 s’établit à 40,4 M€, en croissance de +21% en données publiées et de +13% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. Pour l’ensemble des 9 premiers mois de l’année 2022, les ventes du Groupe s’établissent à 116,8 M€ en croissance de +19% en données publiées (+13% à taux de change constant).



En dépit de l’accumulation des incertitudes, Esker réalise le meilleur trimestre de son histoire.



La différence entre la croissance à taux de change constant et la croissance publiée s’explique essentiellement par la hausse du dollar US par rapport à l’euro. Le taux de change moyen euro/dollar s’est établi à 1,00 sur le troisième trimestre 2022 alors qu’il était de 1,18 sur le même trimestre en 2021.



Le chiffre d’affaires SaaS (+26% en publié et +17% à taux de change constant) porte la croissance du Groupe pour représenter 81% de toute l’activité. Cette excellente performance, malgré un effet de base défavorable, est le fruit des nombreux contrats clients signés au cours des trimestres précédents qui entrent progressivement en production.



Cette dynamique vient plus que compenser les légers signes de ralentissement des volumes constatés en Europe.