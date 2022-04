ESKER : Activité commerciale du 1er trimestre 2022 - Nouveau trimestre record : +18% en taux courant

Trimestre record



Le chiffre d’affaires consolidé du premier trimestre de l’année 2022 s’établit à 36,5 M€, en croissance de +18% en données publiées et de +14% à taux de change constant par rapport au même trimestre de l’exercice précédent. En dépit de l’accumulation des incertitudes, Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre de son histoire.

Malgré une légère érosion des volumes traités au tout début de l’année en raison du pic épidémique, le chiffre d’affaires SaaS (+23% en publié et +19% à taux de change constant) porte la croissance du Groupe pour représenter 84% de toute l’activité. Cette excellente performance est le fruit des nombreux contrats clients signés au cours de l’année 2021 qui entrent progressivement en production.

Les services d’implémentation progressent plus modestement (+8% en publié et +4% à taux de change constant). Cette croissance modérée est principalement liée au pic épidémique de début d'année et aux nombreux problèmes de disponibilités qui en ont résulté, autant dans nos équipes que dans celles de nos clients.

Enfin, les produits historiques (4% du chiffre d’affaires) déclinent fortement comme c’est toujours le cas lorsque les conditions économiques se resserrent ou deviennent incertaines.