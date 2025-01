Esker : 68,79% des actions ont été apportées à l'offre

(AOF) - L’offre publique d’achat amicale initiée par Bridgepoint, en association avec General Atlantic et les dirigeants actionnaires, visant les actions d’Esker est un succès. 68,79% des actions et au moins 64,83% des droits de vote de la société ont été apportées à l’offre publique d’achat déposée par Boréal Bidco SAS. Au total, compte tenu des actions apportées à l’ffre et des actions Esker assimilées à des actions détenues par l’initiateur, ce dernier détient 74,62% du capital et au moins 74,49% des droits de vote d’Esker.

Au règlement-livraison de cette première période d'offre, Boréal Bidco devrait détenir, en tenant compte notamment de l'apport en nature de 23419 actions par des cadres du groupe, de la perte des droits de vote double attachés aux actions apportées en nature par les membres du concert et de l'assimilation des 143474 actions auto-détenues par Esker, 77,36% du capital et au moins 76,37% des droits de vote d'Esker.

Le règlement-livraison de l'offre initiale aura lieu le 24 janvier 2025. Elle sera réouverte du 17 au 30 janvier 2025 selon les mêmes termes, au prix de 262 euros par action. Si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre réouverte, l'initiateur sollicitera la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire.

