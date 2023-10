Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Esi Groupe: dans le vert, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 13:44









(CercleFinance.com) - Le titre est dans le vert alors que le CAC40 perd plus de 1%. Invest Securities a relevé ce matin sa recommandation à achat (contre neutre) sur la valeur avec un objectif de 155 E aligné sur le prix de l'offre.



L'analyste estime le titre est passé sous la barre des 150E, offrant désormais un potentiel non négligeable par rapport au prix de l'offre de Keysight à 155E qui devrait être lancée fin 2023/début 2024.



' Sachant que ce dernier s'est assuré du soutien d'actionnaires représentant plus de 50% du capital, le risque d'échec de l'opération est très faible et il existe même une possibilité que Keysight doive surenchérir s'il veut obtenir plus de 90% du capital et réaliser le Retrait Obligatoire (cf. position d'Alain de Rouvray avec 4,1% du capital) ' indique le bureau d'analyses.



' Au regard de ce risk/reward favorable, nous relevons notre opinion à achat '.





