ESI Group : offre de rachat de Keysight au prix de 155 euros par action

Les acteurs européens reprochent à Microsoft, numéro un mondial du cloud, de profiter de sa position d'éditeur de logiciels et de fournisseur de services cloud pour contraindre les clients de ses logiciels à passer à ses services s'ils veulent migrer vers le cloud. En dépit de récentes annonces de Microsoft pour calmer le jeu, les acteurs européens proposent de tester sa conformité aux dix principes d'une licence logicielle équitable établis par le Cigref, l'association française des principaux clients du numérique.

Ces groupes ont bénéficié d'un bond de leur activité de 167% sur les cinq dernières années. Néanmoins leur part dans le cloud européen est tombée de 27% à 13% sur la période. Celle d'Amazon, Microsoft et Google a, elle, bondi de 46% à 72%, selon le cabinet Synergy Research. Le leader européen, SAP, ne se situe qu'à la septième place avec seulement 2% du marché.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Aux termes de l'offre ferme remise par Keysight, l'acquisition du bloc, une fois réalisée, serait suivie du dépôt par Keysight à titre obligatoire d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des titres d'ESI Group en circulation à cette date et, si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation d'ESI Group d'Euronext Paris. Keysight financera la transaction sur ses liquidités disponibles.

Elle devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2023 et le dépôt de l'offre subséquente suivra peu de temps après.

Le 28 juin 2023, le conseil d'administration du spécialiste du prototypage virtuel a accueilli favorablement et à l'unanimité la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé qui devra être émis à la suite de la remise du rapport de l'expert indépendant, et sous réserve de la réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle.

L'acquisition valorise le capital d'ESI Group émis et à émettre dans le cadre des plans de stock-options et d'actions gratuites, à environ 913 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

(AOF) - Keysight a remis une offre ferme à certains actionnaires d’ESI Group, aux fins de procéder à l’acquisition d’un bloc de contrôle du capital de la société, représentant au total 50,6% du capital et 55,8% des droits de vote théoriques, au prix de 155 euros par action, payé en espèces, et en contrepartie de l’exclusivité accordée. Ce prix représente une prime d’environ 72% par rapport au cours cours de clôture du 17 mai 2023, dernier jour ouvrable avant l’annonce par ESI Group de l’existence de discussions préliminaires avec certains tiers en réponse à des rumeurs dans la presse.

