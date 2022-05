ESG – trois piliers qui symbolisent la croissance durable

Crédits photo - Image copyright : ODDO BHF

ESG – du côté des gérants de fonds comme des investisseurs, difficile de passer à côté de ces trois piliers Environnement, Social et Gouvernance. Dans le cadre de son approche d'investissement axée sur la qualité, la gamme des fonds ODDO BHF Polaris accorde à la durabilité une place de plus en plus importante et de deux manières.

D'une part, les entreprises de grande qualité disposent de flux de trésorerie excédentaires suffisants pour donner la priorité aux initiatives liées à l'ESG. D'autre part, le style de gestion des fonds ODDO BHF Polaris qui donne la préférence à ces entreprises de qualité les conduit également à s'écarter de secteurs moins vertueux en matière d'ESG, comme par exemple l'énergie (moins de flux de trésorerie disponibles et fort impact des prix des matières premières) ou les services aux collectivités. L'accent est ainsi mis sur l'investissement de long terme au lieu de paris de court terme.

Ces pratiques sont désormais formalisées grâce à l'introduction de règles de durabilité explicites dans les prospectus des fonds. Mais contrairement à ce que l'on entend parfois, la prise en compte des aspects écologiques, sociaux et de gouvernance dans l'investissement ne sacrifie pas pour autant le revenu financier. Il serait en effet réducteur de ramener la durabilité à une simple réduction de l'univers d'investissement, via l'exclusion des secteurs dangereux pour l'environnement. L'idée est avant tout d'intégrer dans l'analyse des titres des critères déterminants pour le succès d'un investissement durable. Ainsi, la prise en compte de critères ESG dans le processus d'investissement n'entraîne pas de profonde modification au sein des portefeuilles ; il s'agit plutôt d'un complément idéal aux analyses fondamentales.

Quel est l'impact de l'ESG sur la performance ?

Le rapport entre ESG et performance des entreprises a été établi dès les années 1970 dans de nombreuses études empiriques. D'après une méta-étude de l'Université de Hambourg et de DWS ayant porté sur 2 200 analyses empiriques, il s'avère que la majorité de ces travaux concluent à l'impact positif de la durabilité sur le succès financier des entreprises. Une méta-étude publiée par le NYU Stern Center for Sustainable Business démontre que les investissements durables génèrent des performances au moins aussi bonnes que celles des placements conventionnels.

Mais là où ils se révèlent supérieurs, c'est qu'ils présentent une plus grande stabilité dans les périodes de crise, comme le démontrait au printemps 2021 une étude de ODDO BHF Asset Management. En particulier, les entreprises plus performantes au regard des critères sociaux et de gouvernance ont eu tendance à présenter un meilleur profil de rendement/risque que la moyenne au cours de ces périodes.

Pour autant, investir durablement n'est pas tout blanc ni tout noir : il s'agit d'identifier les entreprises qui conjuguent un succès financier crédible avec une inclination vérifiable en faveur des critères ESG. Chacune doit pour cela faire l'objet d'une évaluation au cas par cas. Les fonds ODDO BHF Polaris investissent par exemple dans le groupe Schneider Electric*, actif dans les domaines des technologies solaires et des réseaux électriques intelligents. Le portefeuille contient également l'assureur Allianz*, dont la politique d'investissement commence à intégrer davantage les risques liés au changement climatique.

*Les entreprises citées dans le présent document ne constituent en aucun cas une recommandation d'investissement.

