ESAB rachète le fabricant canadien d'équipements d'essai Eddyfi pour 1,45 milliard de dollars

Le fabricant d'équipements de soudage ESAB Corp ESAB.N a déclaré lundi qu'ilallait acquérir le fabricant canadien d'instruments de test Eddyfi Technologies pour 1,45 milliard de dollars, dans le but d'élargir son portefeuille de produits et de s'exposer à des marchés en plein essor tels que l'aérospatiale et la défense.

La combinaison renforcera également l'exposition de l'entreprise aux "marchés finaux à forte croissance", notamment le nucléaire, l'énergie et les infrastructures civiles, et contribuera à étendre sa présence mondiale, a déclaré le directeur général d'ESAB, Shyam Kambeyanda, dans un communiqué.

L'opération sera financée par une combinaison de liquidités, de dettes et de capitaux propres à hauteur de 318 millions de dollars, a indiqué ESAB, dont le siège se trouve à North Bethesda, dans le Maryland.

Eddyfi offre des services de détection avancée, de télésurveillance automatisée, de robotique et de logiciels dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des transports.

ESAB conservera les effectifs et le siège social d'Eddyfi dans la ville de Québec au Canada.

La société a déclaré qu'Eddyfi devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 270 millions de dollars et un excédent brut d'exploitation ajusté de 80 millions de dollars en 2026.

La transaction devrait être finalisée au milieu de l'année 2026.

ESAB a également déclaré qu'elle s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires annuel soit compris entre 2,85 et 2,95 milliards de dollars.