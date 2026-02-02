ESAB rachète l'entreprise canadienne Eddyfi pour 1,45 milliard de dollars ; les actions chutent

2 février - ** Les actions du fabricant de matériel de soudage ESAB Corp ESAB.N en baisse de 5,3 % à 115,80 $ ** ESAB acquiert le fabricant canadien d'instruments d'essai Eddyfi Technologies pour 1,45 milliard de dollars, afin d'élargir son portefeuille de produits et de s'ouvrir aux marchés de l'aérospatiale et de la défense

** L'opération sera financée par une combinaison de liquidités, de dettes et de 318 millions de dollars de capitaux propres entièrement engagés - ESAB

** La société estime que l'acquisition d'Eddyfi générera des revenus d'environ 270 millions de dollars en 2026; elle s'attend maintenant à ce que les revenus de base de l'exercice se situent entre 2,85 et 2,95 milliards de dollars

** L'opération devrait être conclue à la mi-2026

** A la dernière clôture, l'action ESAB a baissé de 2,5 % au cours de l'année écoulée