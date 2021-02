ERYTECH tiendra une présentation à l'occasion du BIO CEO & Investor Conference 2021

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui que son Directeur Général, Gil Beyen, tiendra une présentation corporate de la société à l'occasion de la BIO CEO & Investor Conference 2021 et participera à des rencontres individuelles avec des investisseurs. La conférence se tiendra virtuellement cette année et tous les participants se joindront à distance du 16 au 18 février 2021.