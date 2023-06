ERYTECH répond à la désinformation d’Akkadian



 La contestation de la fusion par Akkadian est fondée sur des informations incomplètes et des arguments trompeurs.

 Akkadian n'a pas présenté d'autre option valable.

 Les actions infondées d'Akkadian présentent un risque de destruction de la valeur actionnariale et de perte d'emplois dans deux entreprises, ainsi que la perte potentielle d'une technologie d'importance stratégique en France

 Dans ce contexte, ERYTECH rappelle à ses actionnaires l’importance de leur participation à l'Assemblée Générale du 23 juin pour soutenir le projet de fusion avec PHERECYDES



Lyon (France), le 12 juin 2023 – 7h00 – ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, réagit à une série de tentatives de désinformation de la part d'Akkadian Partners pour déstabiliser ERYTECH.