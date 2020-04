ERYTECH reçoit la désignation Fast Track de la FDA américaine pour eryaspase dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé la désignation "Fast Track" à eryaspase pour le développement d'un traitement de seconde ligne des patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique.



« C'est une nouvelle étape importante et une validation significative de notre technologie alors que nous poursuivons notre étude de phase 3 TRYbeCA-1 évaluant eryaspase dans le traitement de seconde ligne du cancer du pancréas », déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH. « Cette désignation Fast Track de la FDA américaine souligne, selon nous, le potentiel d'eryaspase pour répondre à cet important besoin médical non satisfait.»