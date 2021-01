ERYTECH rappelle les principales échéances cliniques attendues en 2021 et publie sa position de trésorerie à fin décembre 2020

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



? Année 2020 marquée par la solidité de l'exécution opérationnelle et l'atteinte d'étapes clés dans un contexte difficile



? Résultats et/ou avancées réglementaires attendus en 2021 pour 4 programmes cliniques avec le produit candidat phare eryaspase :

- Analyse intermédiaire d'efficacité de l'étude de phase 3 TRYbeCA-1 dans le traitement en seconde ligne du cancer métastatique du pancréas prévue au 1er trimestre ou résultats finaux de l'étude TRYbeCA-1 prévu au 4ème trimestre

- Retours de la FDA sur la voie d'une approbation potentielle dans la LAL hypersensible, sur la base des résultats positifs de l'étude de phase 2 menée par un investigateur (IST) attendus au 1er semestre

- Résultats préliminaires de l'étude de phase 2 TRYbeCA-2 dans le cancer du sein triple négatif attendus au 4ème trimestre

- Détermination de la dose maximale tolérée (DMT) dans l'étude de phase 1 rESPECT, menée par un investigateur, en traitement de première ligne du cancer du pancréas de stade avancé attendue d'ici la fin de l'année



? Trésorerie et équivalents de trésorerie de 44,4 millions d'euros[1] (54,4 millions de dollars) à fin décembre 2020