Erytech Pharma: les actionnaires approuvent la fusion

(CercleFinance.com) - Les actionnaires d'Erytech Pharma comme ceux de Pherecydes Pharma ont approuvé la fusion entre les deux sociétés sur la base d'une parité d'échange de quatre actions Pherecydes pour 15 actions Erytech.



Lors de l'assemblée générale mixte qui s'est tenue vendredi matin, les actionnaires d'Erytech se sont prononcés en faveur de la fusion qui doit donner naissance au groupe 'Phaxiam Therapeutics'.



Le pourcentage des votes récoltés en faveur de l'opération, qui deviendra rétroactive sur le plan comptable et fiscal au 1er janvier 2023, n'a pas été précisé.



La semaine dernière, le fonds d'investissement Akkadian Partners avait annoncé son intention de ne pas participer à l'assemblée générale d'Erytech, afin de s'opposer à une dilution 'massive' de 50% de sa participation.



L'objectif du rapprochement et de créer un leader mondial de la phagothérapie, une approche innovante reposant sur l'utilisation de phages, virus naturels tueurs de bactéries résistantes et dangereuses.



Les actions Pherecydes, désormais suspendues, seront radiées de la cote à l'issue de la journée de Bourse du 28 juin.



Les nouvelles actions Phaxiam Therapeutics résultant de la fusion seront admises aux négociations sur le compartiment C d'Euronext Paris à compter du 29 juin.





