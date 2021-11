ERYTECH obtient un brevet aux Etats-Unis pour l’utilisation de la méthioninase suivie de l’asparaginase dans le traitement des tumeurs solides

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Lyon (France), et Cambridge, MA (U.S.) le 29 novembre 2021 – ERYTECH Pharma (Euronext : ERYP ; Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges (GR), annonce aujourd’hui l’obtention du brevet américain 11,141,468, relatif aux traitements de tumeurs solides par l’administration de méthioninase et d’asparaginase. Le portefeuille de propriété intellectuelle d’ERYTECH comprend désormais au total 16 familles de brevets mondiales incluant plus de 310 brevets et 45 dépôts.