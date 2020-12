ERYTECH finalise le recrutement des patients pour son étude de Phase 3 TRYbeCA-1 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



? Un total de 510 patients recrutés

? Atteinte du nombre d'événements requis pour déclencher l'analyse intermédiaire d'efficacité

? Analyse intermédiaire d'efficacité et analyse finale respectivement attendues au 1er trimestre 2021 et au 4ème trimestre 2021



ERYTECH Pharma (Euronext Paris et Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, annonce aujourd'hui la finalisation du recrutement dans l'étude de phase 3 TRYbeCA-1 dans le traitement en seconde ligne du cancer du pancréas.