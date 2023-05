ERYTECH fait le point sur ses activités et sa position financière pour le premier trimestre 2023

- Rapprochement avec Pherecydes dans le but de créer un leader mondial de la phagothérapie étendue ciblant les bactéries pathogènes résistantes aux antibiotiques, soumis au vote des

actionnaires en juin 2023

- Trésorerie et équivalents de trésorerie de 30,5 millions d'euros (33,7 millions de dollars) au 31 mars 2023



Cambridge, MA (U.S.) et Lyon (France), 9 mai 2023 – ERYTECH Pharma (Nasdaq & Euronext : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des substances médicamenteuses thérapeutiques à l'intérieur des globules rouges, fait le point aujourd'hui sur ses activités et sa position financière pour le premier trimestre 2023