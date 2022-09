ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats semestriels 2022

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Conférence téléphonique et webcast : mardi 13 septembre 2022 à 14h30 (heure de Paris)



▪ Vente de l'usine de production de thérapies cellulaires aux États-Unis à Catalent en avril 2022

▪ Évaluation en cours des possibilités de partenariat, stratégie prévue pour le quatrième trimestre 2022

▪ Arrêt des activités en vue de soumettre une demande d’approbation pour Graspa® dans le traitement des patients atteints de Leucémie Aigüe Lymphoblastique (LAL)

▪ Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevant à 53,3 millions d’euros (55,8 millions de dollars) à fin juin 2022