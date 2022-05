ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers du premier trimestre 2022

Si vous souhaitez recevoir en temps réel toutes les communications financières de la société, il vous est possible de vous inscrire directement par mail à l'adresse suivante : erytech@newcap.eu



Conférence téléphonique et webcast : vendredi 13 mai 2022 à 14h30 (heure de Paris)



- Vente de l'usine de production de thérapies cellulaires aux États-Unis à Catalent pour un montant total de 44,5 millions de dollars

- Progression vers la demande d’approbation de GRASPA® (BLA) dans le traitement des patients atteints de Leucémie Aigue Lymphoblastique (LAL) présentant une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée

- Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevant à 25,1 M€ (27,9 M$) à fin mars 2022

- L’opération avec Catalent porte la trésorerie d'ERYTECH à environ 55 millions d’euros (60 millions de dollars) le 22 avril 2022, permettant d’étendre l’horizon de trésorerie jusqu’à mi-2024