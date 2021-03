ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats financiers de l'exercice 2020



Conférence téléphonique et webcast : mardi 9 mars 2021 à 14h30 (heure de Paris)



- Année 2020 marquée par des réalisations opérationnelles solides et l'atteinte d'étapes clés dans un contexte difficile



- Résultats et/ou avancées réglementaires attendus en 2021 pour 4 programmes cliniques avec le produit candidat phare eryaspase. Deux catalyseurs majeurs :

- résultats finaux de l'étude de phase 3, TRYbeCA-1, dans le traitement en seconde ligne du cancer métastatique du pancréas, prévus au 4e trimestre 2021 ;

- point sur le chemin règlementaire potentiel pour une demande d'autorisation (BLA Licence) dans la LAL hypersensible, attendu au 1er semestre 2021.



- Trésorerie et équivalents de trésorerie de 44,4 millions d'euros (54,4 millions de dollars) à fin décembre 2020