ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats du troisième trimestre 2022

ERYTECH fait le point sur ses activités et

publie ses résultats du troisième trimestre 202 2

Conférence téléphonique et webcast :

mardi 22 novembre 2022 à 14h30 (heure de Paris)

Arrêt du principal programme Graspa

Focus sur la recherche d’un partenaire et les programmes précliniques existants

Profonde réorganisation : baisse de s effectif s d’environ 75% par rapport au début d’année

Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevant à 47 , 3 millions d ’ euros ( 46,3 millions de dollars) à fin septembre 202 2

Lyon ( France ) et Cambridge, MA (U.S), le 21 novembre 202 2 – ERYTECH Pharma (Euronext : ERYP ; Nasdaq : ERYP), société biopharmaceutique de stade clinique qui développe des thérapies innovantes en encapsulant des médicaments dans les globules rouges, fait aujourd’hui le point sur ses activités et présente ses résultats financiers pour le troisième trimestre 202 2 .

« Suite à l’échec décevant de notre étude de Phase 3 dans le cancer du pancréas, nous avons été contraints de réduire drastiquement nos coûts et nous avons concentré nos ressources sur nos programmes précliniques les plus prometteurs, en particulier sur notre plateforme consacrée aux vésicules extracellulaires (EV) dérivé e s des globules rouges, pour laquelle nous voyons de plus en plus d’opportunités » , déclare Gil Beyen, Directeur Général d'ERYTECH Pharma . « La recherche d’options de partenariat stratégique se poursuit et nous sommes en train d’évaluer des options intéressantes . »

Faits marquants d u semestre

Arrêt du programme Graspa suite au retour de la FDA sur le dossier d’enregistrement dans la LAL hypersensible





En tenant également compte de l’échec précédent de l’étude de Phase 3 dans le cancer du pancréas, et des premiers résultats non-conclusifs de l’étude de Phase 2 dans le cancer du sein triple-négatif (TNBC), toutes deux menées avec le même produit-candidat, ERYTECH a pris la décision de mettre fin au développement de Graspa®, de la L-asparaginase encapsulée dans des globules rouges de donneurs, qui était jusqu’à présent le principal produit-candidat d’ERYTECH, et de se concentrer désormais sur ses programmes précliniques les plus prometteurs.

Développement préclinique prometteur d’ERYCEV TM , la nouvelle approche de vésiculation des globules rouges





Les vésicules extracellulaires dérivés des globules rouges se forment naturellement pendant la sénescence et le stockage des globules rouges (GR) matures et représentent un système d'administration de médicaments potentiellement avantageux. La vésiculation de GR préalablement chargés de substances thérapeutiques par le procédé ERYCAPS® souligne le potentiel de production de vésicules extracellulaires dérivées de GR chargés pour le développement de nouvelles approches thérapeutiques.

Les résultats du programme ERYCEV à ce jour témoignent de la polyvalence de la technologie d'encapsulation d'ERYTECH dans les GR et de son potentiel pour d'autres applications en partenariat.

Profonde réorganisation de la société





ERYTECH a engagé une profonde restructuration de ses effectifs dans le courant de l’année suite aux échecs de la plateforme Graspa. Le plan de réduction des effectifs (« PSE ») a obtenu l’autorisation des autorités compétentes en septembre 2022 et sa réalisation touche maintenant à sa fin. Avec le transfert d’environ 40 personnes à Catalent suite à la vente du site de production de Princeton, l’effectif global de la société sera réduit d’environ 75% en comparaison avec le début de l’année. ERYTECH conserve ses équipes de développement préclinique ainsi que ses compétences clés dans tous les domaines fonctionnels nécessaires au redémarrage d’un pipeline de développement avec un partenaire, ainsi qu’au maintien d’une structure à même de gérer sa double cotation en bourse.

Progrès dans l’évaluation stratégique et l es possibilités de partenariat





ERYTECH continue d'évaluer d'autres options stratégiques pertinentes afin de valoriser ses actifs et ses capacités dans le cadre d'un partenariat stratégique. Des propositions intéressantes sont toujours en cours d’examen et la Société envisage de faire le point sur ces initiatives stratégiques d’ici la fin de cette année.

Résultats financiers du T3 202 2

Les principaux chiffres financiers à la fin du troisième trimestre 2022 par rapport à la même période de l'année précédente sont résumés ci-dessous :

En milliers d’euros T3 202 2

( 9 mois) T3 20 2 1

( 9 mois) Chiffre d’affaires — — Autres produits 1 423 3 402 Gain net sur la vente d’actif 24 351 — Total des produits d’exploitation 25 774 3 402 Recherche et développement (20 377) (34 728) Frais généraux et administratifs (10 870) (12 242) Total des charges d’exploitation (31 248) (46 770) Perte d’exploitation totale (5 474) (43 368) Produits financiers 4 031 4 356 Frais financiers (881) (2 570) Résultat Financier 3 150 1 786 Impôt sur les sociétés (3 839) (2) Perte nette (6 163) (41 584)

La perte nette des neuf premiers mois de 2022 s'élève à 6,2 millions d'euros, une amélioration de

35,4 millions d'euros par rapport à l'année précédente, résultant du gain net de 24,4 millions d'euros liés à la vente de l’usine de Princeton, et la baisse drastique des dépenses d’exploitation qui, à 31,2 millions d’euros pour la période des neuf mois de 2022, montrent une baisse accélérée de 15,5 millions d’euros (-33%) par rapport à l’année précédente, due principalement à la diminution de 14,4 millions d'euros des dépenses de développement préclinique et clinique, qui s’explique par la fin progressive des programmes cliniques, et à la diminution de 1,4 million d'euros des frais généraux et administratifs.





L'impôt sur les sociétés comprend en 2022 une provision de 3,8 millions d'euros (4,1 millions de dollars), traduisant le maximum de l’impact fiscal de la plus-value de la vente de l’usine de Princeton.





Au 30 septembre 2022, la trésorerie et équivalents de trésorerie d’ERYTECH s’élevaient à 47,3 millions d'euros (environ 46,3 millions de dollars), contre 33,7 millions d'euros au 31 décembre 2021. L’augmentation nette de 13,6 millions d'euros de la position de trésorerie au cours des neuf premiers mois de 2022 est le résultat d'une génération nette de trésorerie de 37,6 millions d'euros, liés à la vente de l’usine de Princeton, d'une utilisation nette de trésorerie de 26,4 millions d'euros liés aux activités d'exploitation et d’investissement (à l’exclusion de la vente de l’usine de Princeton), de 1,6 million d'euros liés aux activités de financement, incluant 3,0 millions d’euros de préfinancement du Crédit d’Impôt Recherche, tandis que la variation du dollar américain par rapport à l'euro au cours de la période a entraîné un effet de change favorable de 1,7 million d'euros.





Au début de cette année, la Société a lancé un important programme de restructuration et de réduction des coûts, qui s'est encore intensifiée avec l'arrêt du processus de demande de BLA. Compte tenu de cette réduction en cours des dépenses d'exploitation, la Société estime que sa trésorerie actuelle peut permettre de financer ses dépenses d'exploitation prévues et ses programmes en cours jusqu’à mi-2024.





Actualités et principales réalisations attendues au cours des 6 prochains mois :

Avancement des discussions de partenariat

Avancement des programmes précliniques

Informations concernant la conférence téléphonique

La direction d'ERYTECH tiendra une conférence téléphonique et un webcast le mardi 22 novembre 2022 à 14h30 (heure de Paris) et commentera les faits marquants et résultats à la fin du troisième trimestre 2022. Gil Beyen (Directeur Général d’ERYTECH), Eric Soyer (Directeur financier et Directeur des opérations) et Iman El-Hariry (Directeur médical), feront une brève présentation, suivie d'une séance de questions-réponses.

Les investisseurs et analystes souhaitant participer au webcast par téléphone sont invités à s’enregistrer en amont de la conférence en cliquant ici , afin de recevoir un code d’accès unique ainsi que les numéros à composer.

Pour suivre le webcast en live sur internet, veuillez cliquer ici .

Il sera également disponible à la réécoute sur le site internet d’ERYTECH, dans la rubrique Investisseurs/Webcasts.

À propos d’ERYTECH www.erytech.com

Créée à Lyon en 2004, ERYTECH est une société biopharmaceutique qui développe des thérapies innovantes basées sur les globules rouges pour lutter contre des cancers et des maladies orphelines. En s’appuyant sur sa plateforme propriétaire ERYCAPS®, une technologie innovante permettant l’encapsulation de médicaments dans les globules rouges, ERYTECH développe un portefeuille de produits candidats ciblant des marchés avec d’importants besoins médicaux non satisfaits.

ERYTECH est coté en bourse sur le marché Nasdaq Global Select Market aux États-Unis (symbole : ERYP) et sur le marché réglementé Euronext à Paris (code ISIN : FR0011471135 ; symbole : ERYP). ERYTECH fait partie des indices CAC Healthcare, CAC Pharma & Bio, CAC Mid & Small, CAC All Tradable , EnterNext PEA-PME 150 et Next Biotech.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment en ce qui concerne le développement clinique et la stratégie de développement d'eryaspase, la stratégie commerciale et réglementaire, le déploiement des capacités de production et les performances futures attendues d'ERYTECH et du marché sur lequel la Société opère. Certaines de ces déclarations, prévisions et estimations peuvent être reconnues par l’utilisation de mots tels que, sans limitation, « croit », « anticipe », « s’attend à », « projette », « planifie », « cherche », « estime », « peut », « veut » et « continue » et autres expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, excepté les déclarations de faits passés, sont des déclarations prospectives, incluant, sans s’y limiter, les déclarations relatives à la stratégie commerciale d’ERYTECH et son évaluation des éventuelles transactions stratégiques ; le calendrier de communication des données des études cliniques ; l'atteinte de certaines étapes réglementaires et commerciales, la capacité de fabrication estimée d'ERYTECH et son aptitude à répondre aux demandes futures, y compris l'accord d'approvisionnement à long terme prévu avec Catalent; ainsi que la trésorerie prévisionnelle d'ERYTECH et la suffisance des liquidités. De telles déclarations, prévisions et estimations sont fondées sur diverses hypothèses et des évaluations des risques, incertitudes et autres facteurs connus et inconnus, qui ont été jugés raisonnables quand ils ont été formulés mais qui peuvent ne pas se révéler corrects. Les événements réels sont difficiles à prédire et peuvent dépendre de facteurs qui sont hors du contrôle de la Société. Par conséquent, les résultats réels et le calendrier peuvent s’avérer sensiblement différents des résultats, performances ou réalisations futurs anticipés tels qu’ils sont exprimés ou sous-entendus par ces déclarations, prévisions et estimations. Les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart important entre les résultats réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives sont, entre autres, les suivants : (1) la non-atteinte de certaines étapes réglementaires et commerciales ; (2) l'incapacité à conserver la cotation des actions d'ERYTECH sur le marché Nasdaq Global Select et sur le marché régulé d'Euronext ; (3) les changements dans les lois ou règlements applicables ; (4) la possibilité qu'ERYTECH soit affecté négativement par d'autres facteurs économiques, commerciaux et/ou concurrentiels ; (5) la non-réalisation du contrat d'approvisionnement à long terme avec Catalent ; et (6) les autres risques et incertitudes indiqués de plus occasionnellement dans les documents déposés par ERYTECH auprès des autorités de réglementation. Les documents déposés par ERYTECH auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) et de la Securities and Exchange Commission (SEC), incluant le Document Universel d’Enregistrement 2021 de la Société déposé auprès de l’AMF le 27 avril 2022, le rapport annuel de la Société (Form 20-F) enregistré auprès de la SEC le 28 avril 2022 et les futurs enregistrements et rapports de la Société, décrivent ces risques et incertitudes. Compte tenu de ces incertitudes, aucune déclaration n’est faite quant à l’exactitude ou l’équité de ces déclarations prospectives, prévisions et estimations. En outre, les énoncés prospectifs, prévisions et estimations ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. Les lecteurs sont donc invités à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. ERYTECH décline toute obligation d’actualiser ces déclarations prospectives, prévisions ou estimations afin de refléter tout changement dans les attentes de la société à leur égard, ou tout changement dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces énoncés, prévisions ou estimations sont fondés, à l’exception de ce qui est requis par la législation.

