ERYTECH fait le point sur ses activités et publie ses résultats du troisième trimestre 2021

Conférence téléphonique et webcast : mardi 16 novembre 2021 à 14h30 (heure de Paris)



▪ Progression de la démarche visant à faire approuver eryaspase dans le traitement des patients atteints de LAL présentant une hypersensibilité à l'asparaginase pégylée ; désignation Fast Track accordée ; soumission du dossier de demande d’autorisation (BLA) vers la fin de l'année



▪ Non atteinte du critère principal de survie global dans l’essai de Phase 3 en seconde ligne du cancer du pancréas



▪ Détermination de la dose recommandée pour la Phase 2 à partir de l’essai de Phase 1 mené par un investigateur (IST : Investigator Sponsored Trial) dans le traitement en première ligne du cancer du pancréas avec eryaspase combiné à FOLFIRINOX modifié



▪ Évaluation en cours des alternatives stratégiques et des possibilités de partenariat



▪ Trésorerie et équivalents de trésorerie s’élevant à €38,0 millions ($43,9 millions) à fin septembre 2021